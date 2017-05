2096

Filho de Madonna também é fã da Seleção Nacional

Portugal tem adeptos em todo o mundo, alguns dos quais... inesperados. É o caso de David Banda, filho mais novo de Madonna e do realizador Guy Ritchie. A criança, natural do Malawi e adotada, saiu à rua em junho de 2016, em pleno Euro'2016, com a madrasta Jacqui exibindo orgulhosamente o equipamento alternativo da Seleção Nacional, com o número 13 - o de Danilo, nesse Europeu, mas também o de Eusébio no Mundial'1966 - e o seu nome. Agora volta a ser notícia, por estar a treinar no Benfica.