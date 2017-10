237

0



Filho de Messi canta em catalão e Piqué não consegue ficar calado

Lionel Messi patilhou no Instagram um vídeo do filho, Mateo, a cantar uma música em catalão e logo Piqué se aprontou a comentar: "Não é que na Catalunha não paramos de doutrinar as crianças com o Joan petit quan balla...", escreveu o companheiro de equipa do argentino no Barcelona. Numa altura em que a independência da Catalunha está na ordem do dia, choveram respostas ao central dos blaugrana