Filho de Ronaldo mostra talento: temos craque para o Mundial'2030?

Na conversa entre Rio Ferdinand e Cristiano Ronaldo, no âmbito de uma campanha de promoção da Nike, quem brilhou foi... Cristiano Jr., filho do craque português. No final do vídeo, o pequeno de sete anos mostrou as suas habilidades e até marcou um golo ao antigo central inglês. Será que temos craque para o Mundial'2030?