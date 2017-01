0

Filho de Zidane continua a mostrar serviço no Castilla

A temporada 2016/17 parece definitivamente ser para os filhos de Zinédine Zidane se mostrarem nas equipas secundárias do Real Madrid. Este domingo, por exemplo, Enzo Zidane assinou um momento sensacional diante do Amorebieta, com um passe soberbo para o golo de Aleix Febas.