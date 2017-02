380

Filhos de Mourinho celebraram com Pogba e Ibrahimovic no balneário

No final do jogo com o Southampton, em que o Manchester United conquistou a Taça da Liga inglesa, os filhos de Mourinho, José e Matilde, estiveram no balneário a celebrar a conquista do troféu. Apesar de ser um confesso adepto do Chelsea, o filho de José Mourinho posou com Zlatan Ibrahimovic e Paul Pogba, aparecendo ainda numa das fotos a segurar o troféu.