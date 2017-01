0

Filhos de Zidane espalham magia em Madrid

Na semana passada foi Theo, esta semana é a vez de Enzo. Os filhos de Zinédine Zidane estão apostados em mostrar que a classe do pai também lhes foi passada e acumulam lances de génio. O mais recente foi de Enzo, diante do Real Unión de Irún, ao serviço do Castilla.