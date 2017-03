0

Loucura, lágrimas, invasões de campo: Eis o final de jogo frenético em Barcelona

O Barcelona tinha uma missão vista por muitos como impossível, que mais complicada se tornou quando Edinson Cavani marcou em Camp Nou. O uruguaio marcou, fez o 3-1 e obrigava os culé a marcar seis golos, algo que acabariam por conseguir, com muito drama à mistura. É que o golo do apuramento surgiu apenas aos 90'+5, no último suspiro do encontro. O herói foi Sergi Roberto... (Fotos: SportTV)