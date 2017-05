96

0



Diego Costa foi roubar bolo de chocolate aos jornalistas e Conte não se ficou

Já com o título de campeão inglês garantido, tudo é permitido ao Chelsea de Antonio Conte. Após o encontro com o Watford, de segunda-feira, os jornalistas 'denunciaram' o avançado Diego Costa ao treinador. "Sabia que ele veio aqui ao intervalo para comer?", perguntaram. A resposta do italiano foi hilariante.