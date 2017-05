64

Fognini diz que o árbitro é um "arrogante de m*rda"

Fabio Fognini foi eliminado esta quinta-feira nos oitavos-de-final do Masters 1000 de Roma diante do alemão Alexander Zverev e no final do encontro não poupou nas críticas ao árbitro sueco Mohamed Lahyani, a quem chamou de "arrogante de m*rda".