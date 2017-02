1279

Foi a 'loucura' quando Reinaldo Ventura fez o 3-2 frente ao FC Porto

O OC Barcelos recebeu e venceu no sábado o FC Porto, por 4-3, na 14.ª jornada da 1.ª Divisão, deixando a formação portista mais longe do topo da classificação. Um dos momentos do jogo foi quando Reinaldo Ventura, que jogou durante 26 anos com a camisola do FC Porto, fez o 3-2 para a equipa da casa. [Vídeo: Óquei Clube de Barcelos]