Foi assim que a Liga espanhola assinalou o aniversário de Casillas

Iker Casillas celebra este sábado o seu 36.º aniversário e em Espanha nem a Liga se esqueceu da data. Através do Twitter, o campeonato do país vizinho deu os parabéns ao guarda-redes portista, numa publicação na qual anexou um vídeo com algumas das suas melhores defesas naquela prova.