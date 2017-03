0

Foi assim que a 'Rádio Marca' relatou o histórico golo de Sergi Roberto

Mais ligada ao Real Madrid, a 'Rádio Marca' celebrou de forma eufórica do sexto golo do Barcelona diante do Paris SG, num triunfo por 6-1, que valeu o apuramento dos catalães para os quartos-de-final da Liga dos Campeões. Vale a pena ouvir!