Foi assim que Bruno de Carvalho divulgou o que tem em comum com Cristiano Ronaldo

Bruno de Carvalho prometeu e cumpriu. O presidente do Sporting havia lançado o desafio sobre o que tinha em comum com Cristiano Ronaldo para além do amor ao clube e, esta terça-feira, antes do Sporting-Marítimo da Taça CTT, divulgou tudo num vídeo que passou nos ecrãs gigantes de Alvalade antes do apito inicial do encontro. O vídeo foi publicado no Facebook do Sporting, retirado e mais tarde republicado.