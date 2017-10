0

0



Foi assim que Djourou colocou Portugal com um pé na Rússia

Portugal precisa de ganhar diante da Suíça e nem precisou de marcar para se adiantar no marcador. Bem, até marcou, mas o autor do golo foi o helvético Johan Djourou, na sequência um lance bastante confuso com João Mário. (Fotos: RTP)