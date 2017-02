38

Foi assim que Mitroglou desatou o nó em Braga

Corria o minuto 80 do Sp. Braga-Benfica, quando Kostas Mitroglou decidiu, sozinho, avançar para a resolução do vencedor da partida, com uma jogada individual na qual superou vários oponentes. Um vídeo captado pelo jornalista brasileiro Arthur Quezada, do canal Esporte Interactivo.