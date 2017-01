0

Foi assim que o Dragão recebeu Kelvin

Era um momento bastante aguardado por muitos adeptos portistas e aconteceu frente ao Moreirense. Kelvin entrou para o lugar de Corona, no decorrer da segunda parte, e as imagens do 'Esporte Interativo' mostram como o Dragão o acolheu neste regresso a casa... com vénias e cânticos com o nome do brasileiro.