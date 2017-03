0

Foi assim que o golo histórico de Sergi Roberto foi vivido em Camp Nou

Mais do que viver os momentos que se desenrolam no relvado, há cada vez mais adeptos que se preocupam em primeiro lugar em tirar dos seus telemóveis e captar vídeos dos jogos, procurando guardar momentos que podem ficar para a história. Foi isso mesmo que este fã fez, quando captou o preciso momento em que Sergi Roberto marcou o sexto golo do Barcelona diante do Paris SG.