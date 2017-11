Foi assim que Raúl Jiménez quebrou um jejum de quase dois meses

Quase dois meses depois do seu último golo, Raúl Jiménez voltou esta terça-feira a festejar um tiro certeiro. Aconteceu no embate de preparação com a Polónia, num excelente disparo de pé esquerdo. Refira-se que o último golo do avançado do Benfica tinha sido a 20 de setembro, no empate frente ao Sp. Braga.