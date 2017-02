0

Foi assim que Rui Costa venceu etapa rainha em Abu Dhabi

Rui Costa (UAE Abu Dhabi) venceu este sábado a terceira etapa da Volta a Abu Dhabi e assumiu a liderança, depois do duelo com o russo Ilnur Zakarin (Katusha Alpecin) na subida para a meta. Veja aqui os momentos do triunfo, captados diretamente da bicicleta do português.