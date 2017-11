Foi assim que Shikabala (lembra-se dele?) se estreou a marcar na seleção

Lembra-se de Shikabala, o jogador egípcio que passou pelo Sporting sem deixar grande marca? Agora de regresso ao futebol do seu país, o criativo tem-se destacado no Zamalek, assinando exibições que lhe valeram o regresso à seleção. E, para lá do regresso, o ex-Sporting estreou-se mesmo a marcar, abrindo o marcador no empate a um diante do Gana, em jogo este domingo disputado.