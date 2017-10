0

Foi assim que Tite respondeu a pergunta de Record

Tite deu mais uma convocatória para a seleção brasileira e, conforme tem sido habitual nos últimos tempos, voltou a deixar de fora jogadores da Liga NOS. Mesmo assim, durante uma conversa com jornalistas através do Facebook da CBF, o selecionador brasileiro enalteceu o 'olho' dos portugueses para contratar jogadores para o futuro, em especial o FC Porto, quando questionado diretamente por Record sobre o tema. De resto, Tite falou também das chances de Portugal no Mundial'2018.