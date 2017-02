0

Foi com este 'tiro' que Messi fez o 2-0 frente ao At. Madrid

Grande golo de Messi a fazer o 2-0 frente ao At. Madrid! Neymar a encontrar Messi do outro lado e a virar o flanco. O argentino combina com Rakitic, que devolve o esférico para Messi rematar à entrada da grande área, com a bola a embater no poste antes de entrar, sem hipótese para Moyá.