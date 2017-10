0

Foi desta forma que os adeptos brasileiros festejaram golo que deixava Argentina de fora

Com o Brasil já apurado à partida para o jogo com o Chile, o maior desejo dos adeptos brasileiros parecia ser a eliminação da... Argentina. Por isso, no estádio Arena Palestra Itália, em São Paulo, festejou-se o golo madrugador do Equador como se fosse do Brasil. Messi apareceu logo a seguir para acabar com a festa.