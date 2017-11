Foi este o cântico que levou ao castigo de Fernando Madureira

Na segunda parte do FC Porto-Benfica, referente ao campeonato de andebol da época passada disputado em abril, os Super Dragões, claque portista, cantaram "Quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica". Sucedeu numa altura em que os encarnados estavam em vantagem e, quando os portistas passaram para a frente, os cânticos pararam. [Vídeos: Twitter Mariana_sofia7 e Facebook Fernando Saul, Oficial de Ligação aos Adeptos]