Foi isto que escreveram no muro da casa de Pinto da Costa

A SAD portista liderada por Pinto da Costa está a ser alvo de contestação. Além dos cânticos com que, no domingo, o Colectivo Ultras 95 brindou a administração quando estava a abandonar a bancada, ontem surgiram mensagens de protesto escritas nas paredes exteriores do condomínio onde vive Pinto da Costa, em Santo Tirso, e nas instalações do Porto Canal, na Senhora da Hora.