Foi por isto que os jogadores do Barcelona falharam a Gala da FIFA

O conjunto blaugrana está a levar muito a sério a segunda da Taça do Rey, frente ao Athletic Bilbao. O encontro da primeira mão terminou com uma derrota (1-2) e os comadados de Luis Enrique quer dar a volta ao assunto. Ao ponto de terem cancelado a presença na Gala da FIFA de segunda-feira. Havia treino na terça-feira pela manhã e mais importante do que a diversão foi o trabalho.