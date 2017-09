198

Foi um velho conhecido do Real Madrid que negou golo do ano a Bale

O galês Gareth Bale esteve a um pequeno passo de fazer o que ficaria certamente como um dos golos do ano na liga espanhola quando desviou um cruzamento com o calcanhar do pé direito ao 75 minutos do jogo frente ao Betis. Antonio Adán, um guarda-redes formado nos merengues, é que não se deixou iludir e conseguiu desviar a bola, fazendo-a bater no poste. Mas o pior amargo de boca para os merengues veio depois, já aos 90'+4, quando Sarabia deu o triunfo aos andaluzes.