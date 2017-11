Follmann volta aos treinos com bola na Chapecoense

Quase um ano depois da tragédia que vitimou a maior parte do plantel, treinadores e dirigentes da Chapecoense num acidente de aviação, um dos três jogadores sobreviventes voltou esta quinta-feira aos treinos com bola. O guarda-redes Jackson Follmann, de 25 anos, sofreu a amputação da perna direita na sequência do desastre, mas isso não o impediu de voltar a treinar-se no relvado da Arena Condá, como se pode confirmar no vídeo divulgado pelo clube brasileiro.