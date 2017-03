2

Fora de jogo assinalado a Ricardo Valente deixou pacenses irritados

Aos 76' do P. Ferreira-Benfica, Ricardo Valente foi lançado em profundidade e isolou-se perante Ederson mas foi assinalado fora de jogo, com muitos protestos dos pacenses. O avançado ainda introduziu a bola na baliza com o jogo interrompido e acabou por ver amarelo.