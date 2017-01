150

0



Foram estes os sons que provocaram a ira de Balotelli

Mario Balotelli, jogador do Nice, foi o mais recente alvo de insultos racistas por parte dos adeptos, desta feita do Bastia, no encontro de sexta-feira da liga francesa. O internacional italiano não escondeu a revolta pelo sucedido e disso mesmo deu conta no Instagram. Já no aquecimento, antes do encontro, eram audíveis os sons que os adeptos fizeram a imitar macacos [Vídeo: AS]