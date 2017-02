0

0



Force India mostra o VJM10 ao Mundo

A Force India tornou-se nesta quarta-feira na terceira escuderia a apresentar as armas com que vai competir na temporada 2017 do Mundial de Fórmula 1. O VJM10 foi revelado ao Mundo pelos pilotos de corrida Sergio Pérez e Esteban Oncon (sucessor de Nico Hülkenberg), num evento em Silverstone (Inglaterra), onde marcou também presença o proprietário da escuderia Vijay Mallya.