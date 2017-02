0

0



Fórmula 1: Ferrari já ganha à Mercedes... no ruído do motor

A temporada de Fórmula 1 começou esta segunda-feira com o primeiro dia da primeira de duas rondas de testes que terão lugar no Circuito da Catalunha. A expetativa é grande em relação à resposta que as escuderias serão capazes de dar à dominadora Mercedes. E, para já, a ferrari não tem estado mal, mais não seja pelo ruído do SF70H, que abafa o W08 do construtor alemão...