Fotógrafo coloca-se no meio da estrada e provoca grave queda

O britânico Daniel McLay, da Bretagne–Séché Environnement, sofreu este fim de semana uma grave queda nos metros finais do Challenge de Mallorca, devido à imprudente ação de um fotógrafo, que na tentativa de captar o melhor 'boneco' decidiu... colocar-se no meio da estrada. Um dia depois do sucedido, McLay revelou que o fotógrafo lhe pediu desculpa, tendo aproveitado para criticar a organização da prova.