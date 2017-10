122

1



'Frustração' de Cristiano Ronaldo podia ter saído cara

No jogo frente ao Espanyol, o qual o Real Madrid venceu por 2-0, com um bis de Isco, a mira de Cristiano Ronaldo esteve, estranhamente, desalinhada e o internacional viveu alguns momentos infelizes como este: umas 'bocas' a um defesa da equipa catalã, depois de um passe comprido do próprio Isco, em que Ronaldo não conseguiu controlar a bola nas melhores condições e fez... isto