0

1



Futebol feminino: as imagens da confusão no Sporting-Sp. Braga

Pouco depois do minuto 20 do Sporting-Sp. Braga (1-0), o foco da ação deixou de estar no relvado por alguns instantes. Depois de picardias mútuas, cerca de 10 adeptos do Sp. Braga conseguiram aceder a uma área onde se encontrava a claque Brigadas Ultra Sporting. Durante cerca de 30 segundos, os adeptos das duas equipas trocaram agressões até aparecer a polícia a colocar um travão na violência. Bruno de Carvalho foi à bancada para acalmar os ânimos [Foto: Fernando Ferreira]