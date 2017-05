68

Futebol grego (de novo) a ferro e fogo: treinador do PAOK atingido na cabeça

Novo problema no futebol grego: no Panathinaikos-PAOK, da 2ª jornada do apuramento para as provas da UEFA, o jogo foi suspenso aos 54 minutos – estava 1-1 –, quando Vladan Ivic, técnico do PAOK, foi atingido por uma lata de cerveja lançada pelos adeptos da casa. Nuno Reis foi titular no Panathinaikos.