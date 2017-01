0

0



Futebolistas do Real Madrid exibem troféus conquistados na Gala da FIFA

Os futebolistas do Real Madrid exibiram esta terça-feira os cinco troféus conquistados na véspera na Gala da FIFA. Dois de Cristiano Ronaldo - Melhor Jogador do Mundo e onzze ideal da FIFA - e os quatro entregues a Marcelo, Sergio Ramos, Toni Kroos e Modric, pela eleição para o onze ideal de 2016. São momentos de puro orgulho merengue, que o canal televisivo do clube captou para posterioridade.