Futre despediu-se do Vicente Calderón... assim

Paulo Futre pisou, no domingo, pela última vez, o relvado do Vicente Calderón. Depois de ter sido homenageado ao lado de grandes figuras da história do At. Madrid e daquele recinto, o antigo jogador voltou a descer ao relvado após o jogo com o Ath. Bilbao para gravar uma mensagem emocionada de despedida que partilhou no Facebook. O clube muda-se agora para o mais moderno Wanda Metropolitano, situado no lado oposto da capital espanhola