Futsal feminino: O golo "caricato" que valeu o triunfo ao Benfica sobre o Sporting

O Benfica derrotou este sábado o Sporting por 3-2, no campeonato feminino de futsal, com o golo da vitória a surgir a menos de três minutos do final. Ora, através do Twitter, a página do clube de Alvalade dedicada ao futsal não parece ter ficado muito convencido com o lance... "Sporting perdeu por 2-3 no Campeonato Feminino frente ao Benfica com o golo da vitória do Benfica a ser marcado desta maneira 'caricata'", podia ler-se no tweet dos leões