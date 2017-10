138

1



Gabigol faz nova declaração de amor à irmã de Neymar

Gabriel Barbosa e Rafaella, assumiram o namoro em maio passado, publicando uma imagem do casal nas redes sociais. Mas a verdade é que tanto o futebolista brasileiro como a irmã de Neymar costumam ser bastante discretos no que toca a esta relação... mas de vez em quando lá demonstram o que lhes vai na alma. "Vem logo... tô morrendo de saudade preta!", escreveu o avançado do Benfica. Será que a brasileira está a chegar a Portugal?