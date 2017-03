0

Gabriel Jesus já diz que falta pouco

O avançado do Manchester City Gabriel Jesus, que em meados de fevereiro sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito, estando previsto regressar apenas na reta final da temporada, publicou na terça-feira um vídeo no Instagram, onde surge a fazer trabalho de recuperação, com a legenda "falta pouco".