Gago lesionado com gravidade: «Deixa-me jogar, Dani»

O regresso de Fernando Gago à seleção argentina não correu da melhor forma para o médio do Boca Juniors. Afastado da equipa albiceleste desde 2015, Sampaoli voltou a convocar o ex-Real Madrid para as partidas com o Peru e Equador. No entanto, o médio lesionou-se com gravidade nos ligamentos do joelho direito mas mesmo assim quis... continuar a jogar, não ligando às indicações do médico da equipa. O encontro terminou com um empate [0-0], e as contas para o apuramento do Mundial 2018 estão complicadas.