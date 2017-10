0

Gana vai falhar Mundial 2018 por este erro escandaloso do árbitro

O Ghana-Uganda (0-0) fica marcado por um erro clamoroso por parte do árbitro assistente, que deu indicação para que o golo marcado aos 90+3 fosse anulado por um fora de jogo, que afinal não existia. Com isto, os ganeses ficaram impossibiliados de lutar com o Egito por um lugar na qualificação para o Mundial 2018 na Rússia.