0

0



Ganharam-lhe o 'gosto' em Inglaterra: desta, foi Rojo quem pisou Hazard...

Após Tyrone Mings ter sido suspenso por cinco jogos por pisar Ibrahimovic no encontro entre o Manchester United e o Bournemouth do dia 4, eis que outra pisadela ganha destaque. Desta feita, o protagonista foi Marcos Rojo que, na segunda-feira, no encontro entre o Manchester United e o Chelsea dos quartos de final da Taça de Inglaterra, pisou Eden Hazard. Intencional ou não? Virá castigo a caminho...