527

0



Garrafa no lixo: o jogo que se pratica no balneário do Benfica

André Carrillo partilhou um vídeo no Instagram onde mostra um momento de descontração no balneário do Benfica, onde quatro jogadores se entretêm a jogar... lançamento da garrafa de água para o lixo. De um lado, estão Rafa e Lisandro; do outro, André Almeida e Gonçalo Guedes.