831

1



Gelson Dala começa a dar que falar

Chegou ao Sporting no mercado de janeiro, mas já começa a dar que falar pelas bandas de Alvalade. Gelson Dala tem apenas 20 anos e, depois de brilhar no 1.º de agosto, de Angola, vai demonstrando que podem contar com ele para... o futuro. Este golo, marcado no último fim-de-semana, ao Gil Vicente, mostra bem que qualidade não lhe falta.