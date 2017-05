0

Gelson Dala e Ary Papel e a 'folgazinha'... em boa companhia

Gelson Dala partilhou esta quarta-feira uma imagem do treino na Academia de Alcochete. "Tenho que manter a boa forma porque vem aí a Seleção de Angola. No treino de hoje já com a presença do meu mano Ary Papel. Depois do treino uma folgazinha em grande companhia... Em Portugal à espera dos restantes companheiros para o estágio da Seleção. Estamos Juntos!!!!", escreveu o jogador do Sporting no Facebook