293

1



Gelson não foi egoísta e Acuña agradeceu

O Sporting chegou ao terceiro golo diante do Chaves ainda antes do intervalo graças a uma jogada coletiva de grande qualidade. Bas Dost, servido por Coates, recebeu e deu em Gelson Martins, que isolado na cara de Ricardo preferiu tocar em Acuña, que estava solto do lado oposto.