George Best: génio, vício, depressão e tragédia

"Gastei muito dinheiro em carros, álcool e mulheres: tudo o resto foi desperdício" - a frase um dia dita por George Best traduz bem o que foi a vida do craque norte-irlandês, figura maior do Manchester United nas décadas de 60 e 70. Falecido em 2005, vê a sua história agora contada num filme que chegará às salas britânicas este mês. As primeiras imagens foram divulgadas hoje.