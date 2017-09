0

Georgina começou a ter aulas de salsa... e jeito não lhe falta

"Dançar alegra o coração. Obrigada aos meus professores basi e Deisy por me darem as primeiras aulas de salsa. Estou feliz", escreveu Georgina Rodriguez na legenda do vídeo que publicou no Instagram esta sexta-feira. Estará a namorada de Cristiano Ronaldo a ter estas aulas por alguma razão específica?